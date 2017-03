Look des Tages

Oscar-Preisträgerin Brie Larson (27, "Raum ) hat bei der Premiere ihres neuen Films "Kong: Skull Island" in Los Angeles auf dem roten Teppich geglänzt. Das figurbetonte Kleid von Designer Oscar de la Renta war passend zum Weltfrauentag in der Signalfarbe Rot gehalten und reichte ihr fast bis zu den Knöcheln. Die breiten Träger kreuzten sich raffiniert über ihrer Brust. Dazu trug sie schwarze, spitze Pumps mit einem Schnallenverschluss.

Als Schmuck wählte die Schauspielerin lediglich goldene Ohrstecker. Auch beim Make-up hielt es die US-Amerikanerin schlicht. Ein brauner Lidschatten, schwarzer Kayal und heller Lipgloss in der Farbe Rosa brachten ihr Gesicht zum Strahlen. Die blonden Haare hatte sie hochgesteckt, wobei eine breite Strähne in Wellen ihr Gesicht umschmeichelte. Der Hairstyle erinnerte ein wenig an eine aufgelockerte Version einer klassischen Wasserwellenfrisur aus den 20er Jahren.