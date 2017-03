Look des Tages

Keiner beherrscht die Kombination aus stylisch und elegant so gut wie die Royals. Auch Máxima der Niederlande (45) ist eine Meisterin des königlichen Chics - das bewies sie abermals bei einem Auftritt in der niederländischen Gemeinde Westland. Sie trat in einem hochgeschlossenen, langärmligen Kleid vor ihr Volk, das ganz typisch kurz über den Knien endete. Die braune Farbe war äußerst schlicht, wurde aber von schwarzen Verzierungen durchbrochen, die aussahen wie zarte Äste.

Schwarz war auch der schicke Wollmantel, den Máxima locker über die Schultern legte. Auch bei ihren Accessoires setzte sie auf die klassische Nicht-Farbe: Ein kleiner Lackgürtel betonte ihre Taille, ebenfalls aus schwarzem Lack waren die High Heels und ihre schlichte Clutch. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Outfit, das die gebürtige Argentinierin mit schwarzen Ohrhängern sowie goldenen Ringen und Armreifen ergänzte. Ihre blonden Haare trug sie in einem tiefen, lockeren Pferdeschwanz und beim Make-up betonte sie vor allem die Augen - leger und trotzdem edel.