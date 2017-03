Look des Tages

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Olivia Holt (19, "In the Dark" ) hat sich bei den iHeartRadio Music Awards in Kalifornien in einem Minidress in glitzerndem Orange gezeigt. Das Cut-out-Kleid war schulterfrei, hatte aber einen Rundhals-Ausschnitt. Holt kombinierte die Robe mit goldenen Stiletto-Sandalen.

Farblich dazu passten auch ihre goldgelben Ringe und die langen Ohrringe, die sie als Accessoires wählte. Ihre blonden Haare trug die Schauspielerin im Mittelscheitel offen. Bei ihrem Make-up wählte sie künstliche Wimpern und braunen Lidschatten. Bronzepuder verlieh ihr außerdem einen strahlenden Teint. Für die Lippen hatte sie nur einen Pflegestift benutzt, was aber vollkommen ausreichte und ihren Look abrundete.