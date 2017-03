Look des Tages

Anne Heche (47, "Donnie Brasco" ) kam zur Premiere des Filmes "Catfight" in Los Angeles in einem schwarzen Minikleid mit goldenen Prints und legte damit einen Red-Carpet-würdigen Auftritt hin. Das Dress bestand aus einem Ober- und einem Unterkleid. Während der unten liegende Teil ein schlicht geschnittenes, enganliegendes Minikleid mit Spagettiträgern war, steckte die obere Lage voller Raffinesse: langärmelig, hochgeschlossen und mit Schliefe am Hals zwar, doch transparent und mit goldenen Prints verziert, machte dieser Stoff den Look zum echten Hingucker.

Die Schauspielerin wählte zu ihrem Dress schwarze Stiletto-Sandalen, die mit einem glitzernden Stein verziert waren. Als Accessoires kombinierte sie ein Armband und Ohrringe in Gold. Künstliche Wimpern und glitzernder Lidschatten brachten ihre Augen zum Strahlen. Ihre Lippen waren mit einem hellen, nudefarbenen Lipgloss geschminkt. Die kurzen, blonden Haare trug Heche in Wellen offen.