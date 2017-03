Look des Tages

Catherine Zeta-Jones (47, "Die Maske des Zorro" ) ist zur Premierenfeier der US-amerikanischen TV-Serie "Feud" in Los Angeles in einem eleganten, schulterfreien Dress erschienen. Das Kleid war an den Ärmeln und bis unter die Brust in der Farbe Weiß gehalten und ging dann in ein Schwarz über. Ein langer Schlitz am linken Bein verlieh der Robe das gewisse Etwas.

Zeta-Jones trug schwarze High Heels mit angenähtem Stoff, der bis zu den Knöcheln reichte. Ihre Nägel hatte sie dazu passend ebenfalls schwarz lackiert. Ein paar Ringe und längere Ohrringe sorgten für den Glam-Effekt. Ihre dunkle Mähne trug die Schauspielerin in Wellen offen. Smokey Eyes verstärkten ihren verführerischen Blick. Ihre Lippen hatte sie in hellem Rosa geschminkt.