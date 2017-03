Look des Tages

Vanessa Hudgens (28, "Sucker Punch" ) hat bei einem Event in Los Angeles mit einem weißen Kleid, das zwei Beinschlitze hatte, einen Red-Carpet-würdigen Auftritt hingelegt. Ein Schleier aus Tüllstoff hing von ihrem Hals und ihren Hüften herab und bedeckte teilweise ihre cremefarbene Corsage, die an den Rock angenäht war. Dazu trug sie beige Stilettos, die farblich perfekt zu dem trägerlosen Bustier passten.

Ihre Nägel hatte sie in den Farben Weiß und Metallic lackiert. Viele Ringe in Gold und Silber schmückten ihre Finger. Bei den Ohrringen entschied sich die Schauspielerin für zwei goldene Stecker. Ihre Haare hatte sie im Mittelscheitel streng nach hinten hochgesteckt. Der auffällige Lidstrich sorgte für einen dramatischen "Brigitte Bardot Cat Eye"-Moment. Ihre Lippen hatte Hudgens in hellem Rosa geschminkt.