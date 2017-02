Look des Tages

Leona Lewis (31, "Bleeding Love" ) hat sich bei Elton Johns Academy Awards Viewing Party in Los Angeles in einem glamourösen Kleid in den Farben Blau und Weiß präsentiert. Das Dress war trägerlos und aus Tüllstoff. Blaue und goldene Muster schmückten das Dekolleté, der Rest des Abendkleides war in einem hellen Cremeweiß gehalten. Lewis' High Heels wurden durch den bodenlangen Rock und die Schleppe der Robe verdeckt.

Dafür fielen ihre beiden Tattoos umso stärker ins Auge: Eine rote Blume auf ihrem linken Unterarm sowie eine blaue Feder auf der linken Schulter waren die auffälligsten Accessoires der Sängerin. Ansonsten trug die 31-Jährige nur einige Ringe, ein dünnes Silberarmband und zwei silberne Ohrstecker. Die Haare trug sie streng im Mittelscheitel hochgesteckt. Als Make-up wählte Lewis goldenen Lidschatten und rosa Lippenstift.