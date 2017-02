Look des Tages

Schauspielerin Sofia Vergara (44, "Modern Family" ) hat auf der "Vanity Fair Oscar Party" in Los Angeles im engen Kleid mit Kroko-Print die Blicke auf sich gezogen. Das Muster glänzte in Metallic, während der durchsichtige Stoff darunter Einblicke auf eine beige Panty und ein hautfarbenes, kurzes Oberteil gewährte. Das figurbetonte Dress hatte lange Ärmel und ging bis zum Boden, was sehr elegant wirkte.

Dadurch, dass die Robe hinten einen Schlitz hatte, konnte man erkennen, dass ihre Heels gold-silbern glitzerten und einen schwindelerregenden Absatz hatten. Accessoires brauchte Vergara nicht. Beim Make-up hielt sie es außerdem klassisch und entschied sich für braunen Lidschatten und dunkelroten Lippenstift. Ihre langen, braunen Haare trug sie mit Mittelscheitel offen, was ihren Look perfektionierte.