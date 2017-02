Look des Tages

US-Schauspielerin Taraji P. Henson (46) läutete am Samstag bei den Independent Spirit Awards bereits den Frühling ein: Der "Empire" -Star erschien in einem romantischen, weißen Vokuhila-Kleid aus Chiffon, das von oben bis unten mit einem floralen Print versehen war. Die Couture-Robe von Giambattista Valli hatte außerdem eine feminine Schleppe und einen Gürtel in der Taille, der Hensons Silhouette definierte.

Zum Hingucker-Kleid kombinierte sie goldene Plateausandalen von Jimmy Choo mit schwindelerregend hohem Absatz. Ihren Bob trug die 46-Jährige leicht gewellt und mit Seitenscheitel. Besonderer Clou war jedoch ihr Make-up: Auf den Wangen und Lippen trug Henson einen frostigen Pink-Ton, während sie ihre Augen mit lilafarbenem Lidschatten betonte. Dieser harmonierte perfekt mit ihren Nägeln, auf denen sie lavendelfarbenen Nagellack trug.