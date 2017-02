Look des Tages

Was man zur Verleihung des französischen Filmpreises César in Paris trägt? Natürlich Chanel! Das muss sich auch Model Lily-Rose Depp (17) gedacht haben und wählte für das Glamour-Event eine Couture-Robe des französischen Traditionslabels. Die wadenlange Neckholder-Kreation in Dunkelblau war tief ausgeschnitten und aus einem semi-transparenten Stoff gefertigt. Darunter schimmerte ein dunkelblauer Paillettenrock hervor, die schmale Taille der Tochter von Johnny Depp wurde mit einem breiten Gürtel betont.

Dazu kombinierte die 17-Jährige schwarze High Heels mit Schleifenverzierung. Um vom Hingucker-Kleid nicht abzulenken, verzichtete Lily-Rose weitgehend auf Accessoires und setzte lediglich auf ein Paar Diamantenohrstecker. Die Haare hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden, was dem gesamten Look eine jugendliche Note verlieh. Beim Make-up richtete das Model den Fokus auf ihre Augen, die sie mit einem breiten Eyelinerstrich betonte. Für einen kleinen Farbtupfer sorgte sie noch mit rotem Nagellack an den Händen und Füßen.