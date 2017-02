Look des Tages

Zoe Saldana (38, "Colombiana" ) hat sich bei einer Soiree für die bevorstehende Oscar-Verleihung am 26. Februar in Los Angeles in einem weißen Lederkleid präsentiert. Die Robe war schulterfrei und hatte an den Ärmeln Rüschen, die mit Bändern zusammengenäht waren. Ein Schlitz am linken Bein sowie ein paar Muster am Ende des Kleides sorgten für das gewisse Etwas.

Saldana kombinierte ihr Dress mit beigen Stilettos, die farblich perfekt zu ihrer Abendrobe passten. Lediglich ein paar Ringe und silberne Ohrstecker wählte sie als Accessoires. Ihre dunkle Mähne hatte sie im Mittelscheitel nach hinten gekämmt. Für ihr Make-up wählte die hübsche Schauspielerin dunklen Lidschatten. Zu den Smokey Eyes brauchte sie dann keinen auffälligen Lippenstift mehr. Ein leichter Gloss genügte.