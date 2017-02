Look des Tages

Für die Verleihung des Inhorgenta Awards 2017 wählte Shermine Shahrivar (34) eine besonders edle Robe. Sie trug ein bodenlanges Kleid in Nude, das mit unzähligen kleinen Paillettenbahnen bestickt war. Durch die sanduhrförmige Anordnung der Bahnen kam die schlanke Taille des Models noch besser zur Geltung. Der feine und leicht transparente Tüllstoff, der zwischen den Paillettenstreifen angebracht war, ließ im Dekolletébereich sexy Einblicke zu. Der Stoff lief zum Boden hin breit aus und sorgte damit für eine Meerjungfrauen-Optik.

Zur Glitzerrobe kombinierte Shahrivar beige Plateau-Pumps, auffällige Ohrringe in Gold und einen dezenten Ring und Armreif. Als kleinen zusätzlichen Eyecatcher wählte sie Nagellack in der Signalfarbe Rot. Ihr dunkles Haar trug die gebürtige Iranerin mit Mittelscheitel locker über die Schultern fallend. Um das Kleid perfekt in Szene zu setzen, hielt sie sich auch beim Make-up zurück. Schwarze Mascara betonte ihre dunklen Augen, auf ihren Lippen trug sie rosa Lipgloss. Ein durch und durch glänzender Auftritt.