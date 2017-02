Look des Tages

Das Rostocker Model Franziska Knuppe (42) sorgte bei der Verleihung des Inhorgenta Awards 2017 am Sonntagabend im Münchner Postpalast für einen echten Farbrausch: Sie erschien in Pink-Rot zu dem glamourösen Event. Während das pinke Oberteil eine schlicht geschnittene Bluse war, bestand der vorne kurz und hinten lang gefertigte Rock aus knallroten Federn. Die Farbe Pink fand sich dann in den Pumps wieder.

Als Accessoires wählte die Blondine auffallende Ohrhänger aus Gold und pinkfarbenen Steinen sowie einen passenden Fingerring. Auch beim Make-up griff sie tief in den Farb-Tiegel: Pinkfarbener Lippenstift, schwarzer Sixties-Lidstrich mit einem Hauch glitzerndem Taubenblau darüber. Im Gegensatz zu all dem hatte sie ihr Haar mit einem strengen Seidenscheitel nach hinten frisiert. Respekt, so geht Auffallen!