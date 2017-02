Look des Tages

Aylin Tezel (33, "Almanya - Willkommen in Deutschland" ) hat sich auf dem roten Teppich der Berlinale in einem zartrosa Kleid präsentiert. Die Robe war aus seidenem Stoff, mit V-Ausschnitt und hing locker bis fast zu den Knöcheln herab. Ein paar Falten sorgten dafür, dem Dress eine gewisse Form zu verleihen. Tezel kombinierte ihre Abendrobe mit schwarzen High Heels aus Lack. Ihre Nägel hatte sie passend dazu ebenfalls in Schwarz lackiert.

Als Accessoires wählte die Schauspielerin ein paar dünne, silberne Ketten und eine schwarze Clutch. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Seitenscheitel gekämmt und hochgesteckt. Für die Augen wählte sie braun- und lilafarbigen Lidschatten. Die Lippen hatte sie in einem dramatischen Dunkelrot geschminkt, was ihren glamourösen Auftritt perfektionierte.