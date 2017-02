Look des Tages

Zur "Sports Illustrated Swimsuit 2017"-Premiere in New York City wählte Model Lais Ribeiro (26) ein besonders sexy Outfit. Sie betrat den roten Teppich in einem hautengen, wadenlangen Kleid aus roter Spitze, das die Figur des Models perfekt betonte. Das corsagenartige Oberteil und der Rock bestanden aus grober Blumenspitze und glitzerten leicht. Die langen Ärmel sowie das Dekolleté des Kleides waren in schwarzem, leicht transparentem Stoff mit roten Punkten gehalten, der besonders tiefe Einblicke gewährte. Lediglich am Ärmelsaum sowie den Oberarmen und dem Turtleneck wiederholte sich die auffällige Spitze.

Die Brasilianerin kombinierte zum aufreizenden Look rote Lackpumps sowie silber-glitzernde Ohrringe. Um das Kleid in Szene zu setzen, verzichtete Ribeiro auf auffälliges Make-up. Ihre strahlend braunen Augen betonte sie mit schwarzer Mascara, auf den Lippen trug sie nur leichten Gloss. Durch Highlighter und Bronzingpuder wirkte ihr Gesicht markanter. Das dunkle Haar trug sie im Sleek-Look in den Nacken frisiert.