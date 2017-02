Look des Tages

Kate Upton (24, "Die Schadenfreundinnen" ) zieht immer wieder alle Blicke auf sich. So auch durch ihr edles Outfit auf dem roten Teppich der "2017 MusiCares Person Of The Year"-Verleihung in Los Angeles. Sie trug eine bodenlange Seidenrobe, bei der sich der goldene Rockteil bis zum Knie eng an die Kurven des Models anschmiegte und dann wasserfallartig auslief. Das elfenbeinfarbene Oberteil war im Kontrast dazu etwas weiter geschnitten und als Neckholder elegant um den Hals der hübschen Amerikanerin gelegt. So wurden ihre Schultern perfekt in Szene gesetzt. Der leichte Glanz des Seidenstoffes betonte ihre weiblichen Rundungen zusätzlich.

Zum luxuriösen Outfit kombinierte Upton einen dezenten Ring und ein Armband in Gold sowie taubefarbenen Nagellack. Ihr blondes Haar trug sie in einen modischen Dutt toupiert. Um die Robe ideal in Szene zu setzen, verzichtete das Model auf übermäßiges Make-up. Ihre strahlenden Augen betonte sie mit dunkler Mascara, dazu trug sie ein wenig Rouge und roséfarbenen Lippenstift.