Look des Tages

Allison Williams (28, "Girls" ) legte zur Vorführung von "Get Out" in Los Angeles einen glänzenden Auftritt hin. Sie wählte einen Zweiteiler, der aus einem nachtblauen Blazer und einer passenden Chinohose bestand. Highlight des Outfits waren unzählige Pailletten, die an den Seiten der Hosenbeine sowie an den Ärmeln, den Schultern und Kragen und dem unteren Saum des Blazers angebracht waren. Sie glitzerten in hellen Blautönen und verliehen dem Outfit den gewissen Hauch Glamour. Besonders sexy: Die Schauspielerin verzichtete auf weitere Kleidung unter dem tief ausgeschnittenen Blazer und gewährte so tiefe Einblicke.

Zum Look kombinierte sie spitze Lackpumps in Dunkelblau sowie goldene und silberne Ringe und Ohrringe. Das blonde Haar war in eine aufwändige Flechtfrisur im 50er-Jahre-Stil frisiert worden. Die strahlend blauen Augen betonte Williams mit schwarzer Mascara, Eyeliner sowie silber-blauem Lidschatten, das restliche Make-up wählte sie mit leichtem Rouge und farblosem Lipgloss dezent.