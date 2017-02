Look des Tages

Diane Kruger (40, "Troja" ) hat auf einer Veranstaltung in New York mit ihrem Minikleid in Glitzer einen großen Auftritt hingelegt. Das Kleid war langärmlig und in den Farben Türkis, Rot, Pink und Schwarz gehalten. An manchen Stellen war es transparent, sonst komplett mit funkelnden Diamanten besetzt. Dazu trug Kruger schwarze High Heels und hatte ihre Nägel in einem dunklen Rot lackiert.

Schmuck benötigte die Schauspielerin nicht - einzig eine schwarze, kleine Clutch und ein Paar glitzernder Ohrringe wählte sie als Accessoires. Ihren blonden Kurzhaarschnitt, der minimal über die Ohren reichte, hatte sie locker auf eine Seite gekämmt. Bei ihrem Make-up entschied sich der Hollywood-Star für silbernen und braunen Lidschatten. Ihre Lippen hatte sie in mattem Hellrosa geschminkt.