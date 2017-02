Look des Tages

Bei der amfAR-Gala in New York wurde Naomi Campbell (46) dank ihres Kleides in der Signalfarbe Orange zum echten Hingucker. Sie wählte eine extralange Robe, die bis zur Hüfte eng anlag und ihre tolle Figur perfekt in Szene setzte. Der elegant fließende Rockteil mündete in einer kleinen Schleppe. Besonderes Highlight war der mega Beinschlitz an der Seite. Unzählige, kleine Perlen und Pailletten verliehen dem Kleid eine glamouröse Note. Schmale, leicht transparente Streifen bildeten grafische Muster und betonten damit die Kurven der Londonerin.

Campbell kombinierte zum Glitzerkleid Riemchenpumps in Gold, auffällige Diamantringe sowie einen breiten, goldfarbenen Armreif, der ideal zum Kleid und ihrem dunklen Teint passte. Ihr schwarzes Haar ließ sie meerjungfrauengleich in natürlichen Wellen mit Mittelscheitel über die Schultern fallen. Zur Signalfarbe Orange wählte das Model einen ebenso auffälligen Lippenstift, ihre Augen betonte sie mit goldenem Lidschatten und schwarzer Mascara. Mit Bronzingpuder und Highlighter unterstrich sie ihre Gesichtsform. Leichter Glitter auf Armen und Dekolleté rundeten den eleganten Glitzerlook ab.