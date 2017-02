Look des Tages

Was für ein Wow-Auftritt von Nicole Kidman (49, Lion )! Bei der Premiere ihrer neuen HBO-Miniserie "Big Little Lies" erschien die Schauspielerin in einem zauberhaften schwarzen Abendkleid von Altuzarra mit goldenem Blätterprint und Schmucksteinverzierungen. Nicht nur der tiefe V-Ausschnitt und der hohe Beinschlitz der aufwendigen Kreation waren ein Hingucker, sondern auch die romantischen Volants am Rockteil. Dazu kombinierte Kidman zarte schwarze Sandalen.

Für eine Extraportion Glamour sorgte die Australierin mit auffälligem Goldschmuck in Form von zwei Armreifen, großen Ohrhängern und mehreren Ringen von Fred Leighton, der hervorragend mit dem goldenen Print auf der Robe harmonierte. Die Haare trug sie offen und sanft gewellt, beim Make-up richtete Kidman den Fokus auf die Lippen: Die leuchteten in einem auffälligen Rotton.