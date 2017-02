Look des Tages

Rosamund Pike (38, "Gone Girl" ) hat bei der Premiere des Filmes "A United Kingdom" in New York City mit einem romantischen Babydoll-Kleid aus Tüll die Blicke auf sich gezogen. Rosa Blümchen und ein dünner Taillengürtel verzierten das weiße Dress. Obwohl es am Hals zugeknöpft war, hatte es darunter einen tiefen Ausschnitt, der mit zwei roten Glitzerschleifen oben und unten verziert war. Außerdem trug die Schauspielerin ein transparentes Cape über den Schultern, das dem Outfit zusätzlich etwas Verträumtes verlieh.

Pike kombinierte ihre Robe mit silbernen Stilettos. Viel Schmuck benötigte die sie nicht: Einzig ein Ring und ein Paar silberne Ohrringe wählte sie als Accessoires. Ihre Haare hatte sie hochgesteckt und dazu ein dezentes Make-up gewählt: Ein hellroter Lippenstift sowie Lidstrich und Mascara genügten der Blondine für ihren Red-Carpet-Look.