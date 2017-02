Look des Tages

In Sachen sexy Styling kennt sich Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (25, "Gone Girl" ) bestens aus - und auch bei einer Super-Bowl-Veranstaltung in Houston bewies die brünette Schönheit, dass sie genau weiß, wie sie ihren Traumkörper in Szene setzt. Sie erschien in einem ultrakurzen, bunt gemusterten Kleid von Roberto Cavalli, das über und über mit Pailletten besetzt war. Schwarze, transparente Mesh-Einsätze und die langen Ärmel verliehen dem verspielten Dress eine verführerische Note.

Die 25-Jährige verzichtete weitestgehend auf Accessoires, um nicht vom Kleid abzulenken und setzte ihre langen Beine mit schwarzen Ankle-Strap-Sandalen in Szene. Um den Glamour-Auftritt perfekt zu machen, entschied sich Ratajkowski für ein dramatisches Make-up: Ihre braunen Augen betonte sie mit Lidschatten in Kupfer- und Brauntönen und schwarzem Eyeliner, während jede Menge Bronzer und etwas Rouge ihrem Gesicht mehr Definition verliehen. Auf den Lippen trug sie Lippenstift in einem schmeichelhaften Rosenholz-Ton und transparenten Gloss.