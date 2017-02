Look des Tages

Nicole Kidman (49, "The Others" ) hat bei der Verleihung der Directors Guild of America Awards in Beverly Hills in einem weiß-silbernen Kleid die Blicke auf sich gezogen. Die ärmellose Robe war beinahe bodenlang und mit silbernen, kleinen Perlen bestückt. Dazu trug die Schauspielerin Stilettos, die farblich zu ihrem Outfit passten.

Natürlich war auch ihre kleine Clutch in den Farben Weiß und Silber perfekt auf das Outfit abgestimmt. Die Ohrringe, die eine Tropfenform hatten, sowie der Ring und ihr Armband waren ebenfalls silberfarbig. Ihre blonden Haare trug Kidman hochgesteckt. Beim Make-up wählte sie einen roten Lippenstift und bronzefarbenen Lidschatten, der ihre Augen strahlen ließ.