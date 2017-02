Look des Tages

Aimee Teegarden (27, "Scream 4" ) hat bei der Premiere des Films "Rings" in Los Angeles mit ihrem roten, transparenten Kleid einen Red Carpet würdigen Auftritt hingelegt. Die Robe war in Spitze und mit einem weißen Unterrock vernäht. An den Trägern und am Ende des Kleids war es im Zickzack-Muster geschnitten.

Dazu trug die Schauspielerin cremefarbene Pumps, die die gleiche Farbe hatten wie ihr Nagellack. Beim Schmuck und ihrem Make-up hielt sie es schlicht: Lediglich ein paar Ringe und eine weiße Kette wählte sie als Accessoires. Ihre Augen betonte sie mit einem hellbraunen, glänzenden Lidschatten. Die Haare fielen Teegarden offen und in Wellen auf die Schultern.