Look des Tages

Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises gehörte Marlene Lufen (46) eindeutig zu den Highlights auf dem roten Teppich. Sie trug ein bodenlanges, trägerloses Kleid aus rosa Stoff, der in modernen, kleinen Falten von der Taille herabfiel. Der Stoff des Oberteils mit herzförmigem Ausschnitt war im Gegensatz in große Falten gelegt. Ein roter Gürtel in der Taille betonte als Eyecatcher die schlanke Figur der Moderatorin. Das Besondere: Der Gürtel wurde am Rücken zu einer großen Schleife gebunden, was dem Outfit eine verspielt-feminine Note verlieh.

Zum mädchenhaften Look kombinierte Lufen eine rote Lack-Clutch in Herzform sowie eine Kette mit rotem Herzanhänger. Auch ihren Nagellack wählte sie im Rotton. Auf weitere Accessoires verzichtete die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin. Ihr kurzes Haar trug sie in Locken, die ihr Gesicht umspielten. Sie rundete den Look mit rosa Lipgloss und schwarzem Eyeliner und Mascara perfekt ab.