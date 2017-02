Look des Tages

Schauspielerin Charlotte Ross (49, "Glee" ) hat auf der Premiere des Films "John Wick: Chapter 2" in Los Angeles mit ihrem Outfit, das komplett in der Farbe Beige gehalten war, einen schicken Auftritt hingelegt. Das kurze, aber hochgeschlossene Kleidchen passte farblich zu den hellbraunen Stiefeln und der glitzernden Clutch in Herbsttönen.

Schmuck benötigte Ross nicht und auch beim Make-up entschied sie sich für schlichte Farben: Einen hellroten Lippenstift sowie ein zartes Rouge auf ihren Wangen brachten ihr Gesicht zum Strahlen. Sogar der beige Nagellack war farblich perfekt auf ihren Look abgestimmt. Ihre blonde Mähne trug sie offen und in leichten Wellen.