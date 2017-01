Look des Tages

Pamela Anderson (49, "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" ) hat sich bei der "Lambertz Monday Night" in Köln in einem eleganten Fishtail-Kleid präsentiert. Die Robe, die in Meerjungfrauen-Optik geschnitten war, reichte ihr bis zu den Knien und war grau kariert. Damit es bei den in Deutschland herrschenden Minusgraden auf dem roten Teppich nicht zu kalt für die Schauspielerin wurde, trug sie zu dem Kleid noch ein Bolero-Cape aus flauschigem Kunstpelz.

Zu dem Kleid kombinierte sie klassische, schwarze Pumps. Bei den Accessoires entschied sie sich für ein Paar weiß-goldene Hänge-Ohrringe. Das Make-up war schlicht gehalten: Lediglich ein brauner Lidschatten und ein zarter Lipgloss waren zu erkennen. Die blonde Mähne fiel der 49-Jährigen auf der linken Seite offen um die Schultern, während rechts am Hinterkopf eine weiße Blume zu erkennen war. Ein rundum eleganter Red-Carpet-Auftritt!