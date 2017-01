Look des Tages

Bei den Producers Guild Awards in Beverly Hills raubte Schauspielerin Lily Collins (27, "Love, Rosie" ) auf dem roten Teppich allen den Atem. Sie trug ein smaragdgrünes Volantkleid, das von der Taille abwärts in vier Stufen zu Boden fiel. Statt klassischer Träger kreuzte sich der Stoff an ihrem Hals und formte einen Neckholder, so dass die Schultern der Schauspielerin unbedeckt waren. Besonderer Hingucker: Ein großer, pyramidenförmiger Cut-Out-Ausschnitt am Brustkorb, der von der Taille fast bis zum Hals reichte. Zudem war das Kleid rückenfrei.

Ihren Look, der an die 20er Jahre erinnerte, rundete sie mit dezent glitzernden Ringen und Ohrringen ab. Passend dazu trug Collins ihr schulterlanges, braunes Haar zu eleganten, großen Locken frisiert. Für einen strahlenden Augenaufschlag wählte sie schwarzen Mascara, den sie mit einem nudefarbenem Lippenstift kombinierte.