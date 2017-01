Look des Tages

Zur NHL 100 Gala in L.A. betrat Alyssa Milano (44) den roten Teppich im besonders klassischen Look. Sie trug ein trägerloses, schwarzes Kleid, das durch einen extralangen Rock beeindruckte. Das in Wickeloptik geschnittene Kleid lag am Oberkörper eng an, sodass die Kurven der Schauspielerin toll zur Geltung kamen. Von der Taille abwärts fiel der weite, schwarze Stoff elegant zu Boden. Besonderer Hingucker: Es handelte sich um einen Hosenrock, sodass es von hinten schien, als würde Milano einen Jumpsuit tragen - raffiniert!

Veredelt wurde das schicke Kleid durch kleine Perlen links neben der Brust. Diese fanden sich auch in den Accessoires wieder: Der "Charmed" -Star trug eine dezente Perlenkette sowie einen silbernen Ring und einen passenden Armreifen mit Perlen. Ihr Make-up wählte sie im 50er-Jahre-Stil. Mit viel schwarzer Mascara und einem atemberaubenden Lidstrich sowie knallroten Lippen rundete sie den klassischen Look ab. Ihr schwarzes Haar trug sie locker hochgesteckt und perfektionierte so ihren eleganten Auftritt.