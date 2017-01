Look des Tages

In Sachen sexy Styling ist Jennifer Lopez (47) ein absoluter Profi. Den Beweis dafür lieferte sie am Donnerstagabend, als sie im Nobelkaufhaus Neiman Marcus in Beverly Hills ihre Schuh-Kollaboration mit Giuseppe Zanotti vorstellte. Zu Feier des Tages trug die Sängerin ein schickes, langärmliges Blazerkleid mit goldgeränderten Knöpfen an der Taille. Der tiefe Ausschnitt verlieh dem schicken weißen Dress zusätzlichen Sexappeal. Dazu kombinierte J.Lo elegante Sandalen in einem zarten Rosaton - natürlich aus ihrer eigenen Kollektion!

Um den Look abzurunden, setzte Lopez auf jede Menge glamouröse Accessoires: Sie trug eine mit Glitzersteinchen besetzte Tasche von Valentino sowie mehrere funkelnde Diamantarmbänder und Ringe in Silber und Gold. Die braune Mähne hatte die Latina zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden, sodass das Make-up gut zur Geltung kam. Die 47-Jährige betonte ihre Lippen mit nudefarbenem Gloss, im Fokus standen jedoch ihre Augen, die dank champagnerfarbenem Lidschatten zum Strahlen gebracht wurden. Lange Fake-Lashes sorgten für einen dramatischen Augenaufschlag.