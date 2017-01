Look des Tages

Im Zuge der baldigen Verleihung der "Screen Actors Guild Awards" zeigte sich Angela Sarafyan (33) in einem dunkelroten, langärmligen Jumpsuit, der an ein schickes Business-Outfit erinnerte. Der Einteiler lag eng an und besaß zudem einen tiefen V-Ausschnitt, was für einen sexy Touch sorgte. Die Naht auf Höhe der Taille setzte die Beine des "Westworld"-Stars toll in Szene und verlängerte diese optisch.

Silberne Plateau-Pumps unterstützen diesen Eindruck. In ihrer Hand trug die Schauspielerin eine gold-glänzende Clutch. An Sarafyans Fingern funkelten unterdessen dezente Ringe - und auch goldene Ohrringe fehlten nicht. Für das Make-up wählte die gebürtige Armenierin hellen Lidschatten, Eyeliner und Mascara sowie einen nudefarbenden Lippenstift. Die Haare hatte die Brünette zu einem eleganten Pferdeschwanz gebunden der ihren Look abrundete.