Look des Tages

Herzogin Kate (35) besuchte ein Kinderhospiz im Osten Englands und sah dabei umwerfend aus. Die Ehefrau von Prinz William (34) trug einen grünen Zweiteiler, bestehend aus Blazer und knielangem Rock. Unter der Jacke spitzelte der Kragen einer weißen Bluse hervor. Das Outfit lag eng an und setzte ihre Figur hervorragend in Szene.

In ihrer Hand hielt sie einen Blumenstrauß, der ihr vermutlich zur Begrüßung vor Ort überreicht wurde. Dazu kombinierte Zweifach-Mama Catherine schlichte, schwarze High Heels. An ihren Ohren funkelten silberne Ohrringe und auch ein Ring fehlte nicht. Die offenen, welligen Haare fielen der Brünette sanft über die Schultern. Mit einem natürlichen Make-up rundete Kate ihren Look ab.