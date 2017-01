Look des Tages

Auf dem roten Teppich in London bewies Naomie Harris (40, "Collateral Beauty" ) einmal mehr ihr Stilgefühl. Die Schauspielerin trug ein eng anliegendes, schwarzes Kleid, das ihre tolle Figur in Szene setzte. Auf die hochgeschnittene Robe waren große Knöpfe genäht, was ein echter Hingucker war. Des Weiteren besaß das Kleid aufgenähte Taschen, wodurch das Outfit gekonnt lässig wirkte.

Farbe brachte die Britin durch ihre Schuhe ins Spiel: Sie lief in fuchsiafarbenden Stilettos herum. Außerdem kombinierte Harris eine gold-metallisch glänzende Clutch und einen silbernen Ring dazu. Die langen, schwarzen Haare trug die 40-jährige offen im Seitenscheitel. Beim Make-up setzte sie auf dezente Smokey Eyes und einen nudefarbenden Lippenstift.