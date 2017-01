Look des Tages

Kate Beckinsale (43, "Pearl Harbor" ) legte einen engelsgleichen Auftritt hin, als sie bei den London Critics Circle Film Awards den roten Teppich betrat. Sie trug ein tief ausgeschnittenes, weißes Kleid im Kimono-Look, das sowohl durch den V-Ausschnitt als auch durch den hohen Beinschlitz beeindruckte. Besonderes Highlight waren die weiten XXL-Trompetenärmel der Robe, die elegant von den Schultern herabfielen. Ein schwarzer Stoffgürtel auf Taillenhöhe betonte die schlanke Figur der Schauspielerin und sorgte für einen passenden Kontrast.

Zum eleganten Outfit kombinierte Beckinsale dezente, schwarze Riemchenpumps sowie goldene Ohrringe und dunkelroten Nagellack. Um ihre Robe perfekt in Szene zu setzen, wählte sie dezentes Make-up. Sie betonte ihre Augen lediglich mit schwarzer Mascara und goldenem Lidschatten, dazu wählte sie Rouge und Lipgloss. Ihr Haar, das in Locken über die Schultern fiel, rundete den Look ab.