Look des Tages

Beim Screening zur Netflixserie "Santa Clarita Diet" funkelte an Sonja Kerskes ("Die Krone von Arkus" ) alles. Die Schauspielerin trug ein dunkelblaues Abendkleid, das von oben bis unten mit Glitzersteinen übersät war. Die enganliegende Robe betonte ihre Figur hervorragend. Ein echter Hingucker war auch die farblich passende Clutch, die ebenfalls glitzerte.

Die Nägel hatte Kerskes rot lackiert. An ihren Ohren funkelten silberne Ohrringe, an den Händen trug sie einen dezenten Ring. Auch eine unauffällige Kette fehlte nicht. Beim Make-up legte die Berlinerin den Fokus auf ihre Lippen, die sie in einem knalligen Rotton geschminkt hatte. Ansonsten setzte sie mit etwas Mascara und Eyeliner auf Natürlichkeit. Die Haare der Blondine fielen offen über die Schultern.