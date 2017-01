Look des Tages

Bei der Premiere des Musicals "Ich war noch niemals in New York" in Hamburg zeigte sich Collien Ulmen-Fernandes modisch elegant auf dem roten Teppich. Sie trug ein weißes, leicht transparentes Seidenshirt mit Dreiviertel-Ärmeln und Turtleneck, das mit eleganten Verzierungen bestickt war. Dazu kombinierte die Moderatorin eine gold-glänzende Chinohose, die ebenfalls mit unzähligen, kleinen Ornamenten versehen war. Damit ergab ihr Look einen perfekten Mix aus klassischen Mustern sowie modernen Schnitten und Farben.

Ulmen-Fernandes wählte dazu auffällige Pumps, die ebenfalls golden glänzten und mit Nieten übersäht waren. Dazu trug sie eine Kasten-Clutch, die mit feinen Perlen und Pailletten das Wort "Oui?" aufgestickt hatte. Das Outfit wurde durch ihre Ringe an den Fingern und einen dezenten Armreif komplettiert. Das lange, schwarze Haar fiel ihr in leichten Wellen über die Schultern. Den coolen Look rundete die 35-Jährige mit schwarzem Eyeliner und Mascara sowie knallrotem Lippenstift ab.