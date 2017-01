Look des Tages

Gestern wurden die "People's Choice Awards" verliehen und dort durfte Jennifer Lopez (47, "On The Floor" ) natürlich nicht fehlen. Sie trug ein schwarzes, bodenlanges Abendkleid. Die Robe von Reem Acra lag eng an und brachte die Kurven der Sängerin hervorragend zur Geltung. Der echte Hingucker war aber das auffwändig verzierte Dekolleté: Silber funkelnde Perlenstickereien waren in einem komplizierten Muster angebracht.

Die Glitzersteine bedeckten ihren Ausschnitt komplett, weshalb sie auf eine Kette verzichten konnte. Dafür trug sie Hängeohrringe und diverse sternförmige Ringe der Marke H. Stern. Außerdem hatte sie eine glitzernde Clutch dabei. Mit lässig gestyltem Pferdeschwanz und glamourösem Make-up samt Smokey-Eyes perfektionierte Lopez ihren Red-Carpet-Look.