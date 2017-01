Look des Tages

Für das Screening von "Den Sternen so nah" schmiss sich Emmanuelle Chriqui (41, "Leg dich nicht mit Zohan an" ) ordentlich in Schale. Die Schauspielerin trug ein elegantes, weinrotes Kleid. Die enganliegende Robe brachte ihre Kurven hervorragend zur Geltung. Ein gleichfarbiger Stoffgürtel setzte zudem Chriquis schmale Taille in Szene. Ein Cut-Out auf Höhe ihres Dekolletés verlieh dem Kleid das gewisse Etwas.

Dazu kombinierte die Kanadierin goldene Riemchen-Sandaletten sowie einen gleichfarbigen Ring, ein Armband und Hängeohrringe. Mit ihren leicht gelockten, schwarzen Haaren und einem natürlichen Make-up aus Mascara und nudefarbenem Lippenstift rundete Chriqui ihren Red-Carpet-Look ab.