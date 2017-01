Look des Tages

Shantel VanSanten (31, "Final Destination 4" ) zeigte sich auf dem "Hallmark Winter TCA Event" in Los Angeles in einem knallgelben Kleid, was besonders vor den roten Plakatwänden und dem Red Carpet ins Auge fiel. Die schulterfreie, kurze Robe war in der Mitte mit einem Reißverschluss versehen.

Die "One Tree Hill" -Schauspielerin kombinierte ihr Cocktailkleid mit schwarzen Stilettos, die bis zu den Knöcheln geschnürt waren. Viel Schmuck benötigte VanSanten nicht: Lediglich zwei Ringe und ein Paar Ohrringe wählte die Schauspielerin als Accessoires. Beim Make-up entschied sie sich für einen bronzefarbenen Lidschatten und einen leichten Gloss. Ihre blonden Haare trug sie offen.