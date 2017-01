Look des Tages

Beim Pressetermin zur Serie "Underground" zeigte Amirah Vann (38, "Das grenzt an Liebe" ), wie toll man sexy und elegant kombinieren kann. Sie trug ein knallrotes, enges Bleistiftkleid, das an ein schickes Business-Outfit erinnerte. Das Kleid endete unter dem Knie, hatte lange T-Shirt-Ärmel und einen V-Ausschnitt, der dem Look einen sexy Touch verlieh. Ein schmaler, unauffälliger Gürtel auf Taillenhöhe betonte dazu die schlanke Figur der Schauspielerin.

Zum farbigen Look kombinierte Vann schlichte, schwarze Riemchenpumps. Auf Accessoires verzichtete sie komplett, auch mit der Wahl von nudefarbenem Nagellack hielt sie sich bedeckt. Ebenso fiel auch das Make-up mit etwas Rouge und Eyeliner dezent aus, um das Kleid in den Vordergrund zu stellen. Ihr schwarzes Haar, das in Wellen über die Schultern fiel, rundete den Look ab.