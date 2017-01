Look des Tages

Schauspielerin Christina Ricci (36, "Penelope" ) weiß einfach, was gut aussieht. Zur "BAFTA Tea Party" in den Beverly Hills erschien sie in einem blauen Kleid. Die hoch geschlossene Robe lag eng an und brachte ihre tolle Figur hervorragend zur Geltung. Vor allem punktete das Denimdress aber durch den Streifenlook. Dazu kombinierte die Aktrice hellblaue High Heels.

Außerdem trug sie goldene Ringe sowie eine dunkelblaue Clutch. Ihr blondes, welliges Haar fiel offen um ihr Gesicht. Beim Make-up legte Ricci den Fokus auf die Lippen, die in einem knalligen Rotton erstrahlten. Des Weiteren wählte die Amerikanerin Mascara und Eyeliner, was den Red-Carpet-Look vollendete.