Look des Tages

Radha Mitchell (43, "Olympus Has Fallen" ) hat bei der Verleihung des "Australian Academy of Cinema and Television Arts"-Awards alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin setzte in einem eng anliegenden, dodger-blauen Kleid ihre tolle Figur hervorragend in Szene. Die schulterfreie Robe mit Herzausschnitt hatte außerdem einen hohen Beinschlitz, der die langen Beine der Australierin zur Geltung brachte. Beige Peeptoes mit einem goldenen Plateau-Absatz unterstützten dies.

Dazu kombinierte Mitchell eine runde, goldene Clutch sowie ein gleichfarbiges Armband. Außerdem trug sie dunkelblaue Hängeohrringe, deren Ränder in Gold umrandet waren. Die Haare hatte sie zurückgesteckt, einzelne Strähnen fielen aber um ihr Gesicht. Beim Make-up setzte die 43-Jährige auf Natürlichkeit: Etwas Mascara, Rouge und ein dezenter, roter Lippenstift rundeten das Red-Carpet-Outfit ab.