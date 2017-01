Look des Tages

Michelle Monaghan (40, "Pixels" ) strahlte bei der Premiere von "Sleepless" in einem auffallenden Abendkleid. Die Pailletten-Robe schimmerte metallisch in Dunkelblau und Kupfer. Raffinierte Hingucker waren vor allem der tiefe V-Ausschnitt sowie die grau abgesetzten und ebenfalls glitzernden Ärmel. Dazu kombinierte die 40-Jährige Riemchensandaletten, Clutch, Ohrringe, Kette, Armreif und einen Ring in Gold.

Ihre Haare hatte die deutsch-irische Schauspielerin zu einem hohen, strengen Dutt gesteckt, was den Fokus auf ihr Gesicht legte. Für das Make-up wählte Monaghan blau-silbernen Lidschatten und Mascara, was ihre hellgrünen Augen toll betonte. Auf Lippenstift verzichtete sie dafür komplett - der war bei diesem auffallenden Red-Carpet-Look aber auch nicht nötig.