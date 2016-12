Look des Tages

Auch fernab der Laufstege zeigt sich "Victoria's Secret"-Engel Sara Sampaio (25) stilsicher: Kurz vor dem Jahreswechsel präsentierte sich das portugiesische Model in New York in einer angesagten Kombination aus Wolle und Leder. Zu einem beigen, grobgestrickten Pullover mit Trompetenärmeln trug sie Leggins in Lederoptik. Durch diesen Material-Mix bekam das eigentlich legere Winter-Outfit eine schicke Note.

Dazu wählte die Portugiesin passende Lederstiefel mit hohem Absatz, wodurch ihre schlanken Beine in der hautengen Hose perfekt zur Geltung kamen. Bei den Accessoires entschied sie sich für eine kleine, weiße Umhängetasche von Chanel. Beim Make-up setzte Sampaio auf den natürlichen Look, die dunklen Haare trug sie offen.