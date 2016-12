Look des Tages

Li Bingbing (43, "Transformers 4: Ära des Untergangs" ) präsentierte sich bei einer Charity Night des "Tencent Board Game Annual Festivals" in Sanya, China in einem romantischen Ballkleid aus Seide. Die bodenlange Robe war obenrum aus einem glänzenden Satin-Stoff gemacht, der Rock war aus Chiffon. So erinnerte das Kleid an ein großes Ballerina-Tutu.

Die Robe kombinierte die Schauspielerin mit schlichtem weißen Schmuck und dazu passend lackierten Nägeln. In Sachen Haare und Make-up hielt es Li Bingbing klassisch: Ihre schwarzen, langen Haare hatte sie nach hinten gekämmt. Ein Hingucker war ihr roter Lippenstift.