Look des Tages

Schauspielerin Monica Bellucci (52, "Der Zauber von Malèna" ) kam zur Pressekonferenz des Filmes "On the Milky Road" im Luxushotel "Baltschug Kempinski" in Moskau in einem weinroten Kleid. Die Schauspielerin hielt es für den Tag klassisch. Muster oder andere Farben waren nicht nötig, der Ausschnitt und der lockere Stoffgürtel peppten ihr Kleid hingegen auf.

Dazu trug sie schwarze Stiefel, die zu ihren dunklen Haaren mit dem schicken Pony passten. Accessoires benötigte Bellucci nicht, dafür trug sie eine schwarze Sonnenbrille in der linken Hand. Als Make-Up wählte sie nur einen zarten rosa Gloss für ihre Lippen und dunklen Lidschatten. Eine gute Entscheidung: Bei diesem klassischen Outfit kann man gar nichts falsch machen.