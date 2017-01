Lindsay Lohan ist ihre eigene Visagistin

Lindsay Lohan (30, "Herbie Fully Loaded: Ein toller Käfer startet durch" ) schminkt sich für Award Shows oder Partys am liebsten selbst. Das erzählte sie der britischen Frauenzeitschrift "Marie Claire". Dadurch, dass Lohan bereits sehr jung im Showbusiness durchstartete, weiß die Schauspielerin, wie sie sich im Rampenlicht zu präsentieren hat.

"Ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, welches Make-up gut an mir aussieht", erzählt Lohan. Sogar für ihre Theaterrolle in "Speed-the-Plow" schminkte sich die 30-Jährige selbst. So viel Selbstbewusstsein hatte Lindsay nicht immer. So wurde die Schauspielerin in der Schule oft wegen ihrer Sommersprossen gehänselt und benutzte Puder, um diese zu überschminken. "Aber jetzt habe ich gelernt, sie zu lieben und verstecke sie nicht mehr."