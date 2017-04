Lilly Becker: "Von Boris hat Amadeus die blauen Augen..."

Stargast Lilly Becker (40) und ihr Sohn Amadeus (7) haben im Legoland Deutschland Resort die neue "Lego Ninjago World" eröffnet. Dabei verriet Boris Beckers Ehefrau auch, welche Eigenschaften Amadeus von seinen Eltern mitbekommen hat. Ihr Sohn besitze ihr Temperament und ihren Humor, so das Model. Und obwohl die äußerliche Ähnlichkeit mit Papa Boris sofort ins Auge springt, sagte sie: Viele Leute denken, er sei Boris ähnlich, sie glaube, er sehe aus wie die Mama. Von Boris habe er die blauen Augen, erklärt die 40-Jährige dann...

Ähnlichkeiten hin oder her: Amadeus hatte in dem Freizeitpark bei Günzburg sichtlich Freude. Mit einem Gongschlag eröffnete er die Ninja-Themenwelt, anschließend gab es eine Testfahrt mit dem interaktiven 4D-Fahrspaß "Lego Ninjago The Ride". Als kleinen Glücksbringer hatte Beckers Sohn ein Stofftier dabei: "Das ist ein Komododrache, er kann eine ganze Kuh essen", erklärte er.