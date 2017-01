Liam Hemsworths verrückte Geburtstagsparty

Liam Hemsworth ("Die Tribute von Panem" ) lud am vergangenen Freitag zu einer ziemlich verrückten Geburtstagsparty ein. Der Schauspieler wurde 27 Jahre alt und beglückte seine Gäste mit diversen Überraschungen. Unter anderem erhielt jeder Gast eine Geschenktasche mit Marihuana.

Eine freute sich über diese Goodie-Bags ganz besonders: Miley Cyrus (24, "Hannah Montana - Der Film" ), die gleich davon ein Foto auf Instagram postete. Auf dem Bild ist sie nicht nur mit einem Schal aus lauter Dollar-Scheinen zu sehen, sondern auch mit einem Joint im Mund.



Wow, was für eine Party-Pizza!

Foto:Instagram.com/elsapatakyconfidential

"Wir werden nicht hungrig bleiben!"

Hemsworths Schwägerin Elsa Pataky (40, "Fast & Furious 5") zeigte sich wiederum auf ihrem Instagram-Account glücklich mit einer Riesen-Pizza. "Wir werden nicht hungrig bleiben!", schrieb sie unter das Bild. Pataky, die die Frau von Liams älterem Bruder Chris Hemsworth (33, "Marvel's The Avengers - Age of Ultron" ) ist, erschien dabei wie alle anderen Gäste im lässigen Hip-Hop-Outfit.



"Best Party Ever" steht über der Bar in großen Luftballons

Foto:Instagram.com/elsapatakyconfidential

Auf einem weiteren Bild von Pataky sieht man, dass Hemsworth für die Feier wohl keine Kosten und Mühen gescheut hat. Auf dem Bild kann man unter anderem ein aufgeblasenes Einhorn-Schwimmtier und eine leuchtende Bar mit Riesen-Luftballons im Hintergrund erkennen.

Zu guter Letzt bedankte sich das Geburtstagskind Liam Hemsworth für die tolle Fete und schrieb auf Instagram: "Danke an alle für die vielen Geburtstagswünsche. Ganz viel Liebe!" Cyrus und Hemsworth sind für ihre verrückten Partys übrigens bekannt: Erst im November feierten sie den Geburtstag von Bruder Luke Hemsworth (36, "Infini") unter dem Motto "80er Jahre".