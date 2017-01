"Let's Dance": Sind das die Kandidaten der Jubiläumsstaffel?

2017 feiert "Let's Dance" Jubiläum - deswegen startet die RTL-Tanzshow am 24. Februar um 20:15 Uhr anders als gewohnt. Dieses Mal wissen die Promis und Profitänzer bis zur ersten Show nicht, mit wem sie es die nächsten Wochen zu tun haben werden. Erst in der ersten Live-Sendung wird entschieden, wer welchen Tanzpartner bekommt. Doch wer sind die Kandidaten? Die "Bild"-Zeitung will bereits erfahren haben, welche Promis ihr Taktgefühl unter Beweis stellen wollen.

Laut "Bild"-Informationen sind Moderator Maxi Arland (35), Mario Götzes Model-Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27), Moderator Jörg Draeger (71), Ex-Eisschnelllauf-Star Anni Friesinger-Postma (40), Comedian Faisal Kawusi (25), Profiboxerin Susianna Kentikian (29), Plus-Size-Model Angelina Kirsch (28), Sänger Gil Ofarim (34), It-Girl Chiara Ohoven (31), "Alles was zählt"-Darstellerin Cheyenne Pahde (22) und das frühere Caught-in-the-Act-Mitglied Bastiaan Ragas (45) dabei.

Offiziell bestätigt sind diese Namen bislang nicht. Sicher ist hingegen die Besetzung von Jury und Moderations-Duo: In altbewährter Besetzung werden Sylvie Meis (38) und Daniel Hartwig (38) als Moderatoren sowie Motsi Mabuse (35), Joachim Llambi (52) und Jorge Gonzalez (49) als Juroren ihren Senf vor der Kamera dazugeben.